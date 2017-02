La grande stagione di Leonardo Spinazzola sta sorprendendo tutti, Juventus compresa. I bianconeri, infatti, hanno ceduto in prestito l'esterno classe '93 all'Atalanta fino al 2018 e non credevano che il giovane prodotto del vivaio potesse avere un impatto così determinante con il massimo campionato, visto le altalenanti esperienze avute in Serie B nelle annate precedenti. Di conseguenza, mentre domenica dopo domenica continua ad essere sempre più un tassello fondamentale nella Dea di Gasperini, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a far tornare a casa Spinazzola prima del previsto e l'Atalanta non sembra intenzionato ad obiettare: tutto ciò, pertanto, permetterà all'esterno bergamasco di aggregarsi al prossimo ritiro estivo con la Juve.