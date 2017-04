Novità societarie in arrivo per il Livorno. Il presidente Aldo Spinelli è pronto a cedere il club toscano (Lega Pro) a Salvatore Primicerio, meglio conosciuto come Primo Salvi. Si tratta di un ex giornalista di Tuttosport, corrispondente da Genova ai tempi della Sampdoria di Mantovani, Vialli e Mancini. Nato da padre italiano e madre inglese, ha alle spalle un passato da calciatore nelle giovanili dello Stoke City. Primo Salvi è stato già presidente di una squadra di calcio: il Nizza negli anni Novanta sotto la gestione Sensi, ex patron della Roma. In arrivo anche un ex giocatore del Livorno: Fabio Galante, che ricoprirà l'incarico di direttore generale.