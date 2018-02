Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è MasterCard", recita un noto slogan. Bene, questo non vale per la maglia di Alisson. O di Handanovic. O di Sportiello. Come riportato da ForzaRoma.info, è tutta una questione di Nike, o quasi. "La mia maglia non è in vendita", ha dichiarato il portiere della Roma, raccontando come tanti tifosi non accettino questa condizione. La decisione dovrebbe essere dello sponsor, poiché anche la divisa dell'estremo difensore dell'Inter è introvabile. Discorso diverso, invece, per l'Hellas Verona, marchiata dall'azienda americana con la casacca di Nicolas disponibile. In Europa, anche le maglie del portiere dell'Atletico Madrid e del Metz non si possono comprare. In Italia, invece, altre società, seppur non affiancate da Nike, adottano questa politica: Fiorentina, Chievo e SPAL.