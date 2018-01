La Fiorentina è ripartita da quattro certezze: tra queste, Marco Sportiello. Ad esse, in corsa, si è aggiunto anche German Pezzella, acquistato dal Betis Siviglia – con la formula del prestito con diritto di riscatto – dopo che Stefano Pioli aveva bocciato – inizialmente – Vitor Hugo. Adesso, i viola sono alle prese con le trattative per la conferma a titolo definitivo dei due giocatori, visto che anche il portiere è arrivato a Firenze dall’Atalanta con la stessa modalità dell’argentino.



FORSE SÌ, FORSE NO – Partiamo dall’italiano. Titolare inamovibile – solamente in Tim Cup ha lasciato il posto a Bartolomej Dragowski – e autore di una striscia di imbattibilità durata 528’, interrotta solamente dalla rete di Calhanoglu, formando un filotto senza subire gol secondo solo a quello della Juventus, Sportiello naviga nell’incertezza del suo riscatto, più lontano alcune settimane fa ma ora più concreto. Cinque milioni di euro da versare, la Fiorentina ci sta pensando. E sarebbe intenzionata a confermarlo, nonostante la presenza in rosa dello stesso Dragowski e al netto di prestazioni positive ma non estremamente decisive.



SENZA DUBBI, MA CON ALCUNI CAVILLI – Il capitolo che preme maggiormente, però, è quello relativo al difensore. Pezzella è arrivato in riva all’Arno con un prestito oneroso da cinquecentomila euro: il riscatto è fissato a dieci milioni. Secondo quanto trapelato dalla Spagna, un cavillo bloccherebbe l’esecuzione di questo a gennaio, dovendo per forza attendere giugno per esercitare la possibilità di acquisto permanente. Se l’argentino dovesse rimanere – come ha confermato in varie interviste, così come ha fatto il suo agente Martin Guastadisegno – scatterebbe la conferma dell’attuale status contrattuale, con un contratto quadriennale. Le parti si sono incontrate anche in questi giorni a Milano.



SIRENE DEL FUTURO – Le altre squadre, visti i profili appetibili, rimangono a guardare. Prematuro parlare di interessi concreti, ma che il Napoli abbia sulla propria lista per il dopo-Reina il nome di Sportiello non è un mistero, anche perché il portiere è stato vicino agli ‘Azzurri’ in passato, con una promessa di Cristiano Giuntoli fin dai tempi del Carpi di portarlo in una grande piazza. Pezzella, invece, interessa a molti: l’Inter è stata accostata al giocatore, che anche all’estero ha destato qualche apprezzamento. Intanto, il riscatto.