Giorno di presentazione ufficiale per il nuovo portiere della Fiorentina, Marco Sportiello: "Sono entrato in un gran gruppo - ha detto il neo acquisto viola - è stato come se fossi stato qui da sempre. Spero ora di dimostrare tutto il mio valore. Ho accettato da professionista le scelte dell'Atalanta. Ho colto subito al volo questa occasione perché per me la Fiorentina è un top club in Italia".



Sportiello ha grande stima per Tatarusanu, attuale titolare gigliato: "E' un ottimo portiere e viene troppo sottovalutato. Io devo ancora capire bene i meccanismi della squadra e aspettare il mio momento".



Su Bernardeschi: "Non avevo dubbi sulle sue qualità, vedevo già le sue grandi doti e le sue qualità. E' un leader per questa squadra e lo sta dimostrando partita dopo partita".



Infine su Kalinic: "E' un grandissimo attaccante, mi ha segnato l'anno scorso, e spero di continuare a conoscerlo come compagno, anche se non so se resterà ancora qui".