Marco Sportiello ha parlato a margine della partita pareggiata dalla Fiorentina contro il Genoa: ''C’è grande rammarico per come è finita la partita, abbiamo buttato via due punti: avevamo in mano la gara e non siamo stati cinici per chiudere la partita. La partita era sul binario giusto, non è mai facile fare tre gol. Certe partite devono sempre essere chiuse, dobbiamo lavorare sulla mentalità perché il black-out che abbiamo avuto è inaccettabile. L’Europa? Mancano ancora tante partite ma dobbiamo avere la continuità giusta per migliorare dai nostri errori. La mia prestazione? Non è stato l’esordio che speravo, al di là di questo ho provato una grande emozione''.