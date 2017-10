Il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernades ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus: “Dovremo mantenere la concentrazione fino alla fine perché presto o tardi i risultati si vedranno. Domani dobbiamo vincere. La Juventus ha la determinazione di vincere che li porta ogni anno a voler essere sempre i primi, questo ha sempre fatto la differenza. Lo Sporting ha obiettivi importanti e stare in Champions per giocare questa partita lo dimostra. Domani dobbiamo giocare come all’andata e se possibile uscire con un risultato positivo. Cerchiamo di fare sempre lo stesso gioco, sicuramente come ambiente in casa abbiamo un tifo incredibile che ci spinge a fare di più. Già allo Stadium erano in tanti domani si faranno sentire ancora di più. Quanta Italia ho portato qui? Praticamente ho portato tutto perché sono diventato uomo in Italia e da lì sono diventato un uomo anche se sono un ragazzo giovane l’Italia a livello tattico ti fa crescere e questa è la base che ho portato dall’Italia.”