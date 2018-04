Un vero e proprio terremoto in casa, di cui hanno fatto le spese ben. Ufficialmente, la squadra è ancora in corsa per la vittoria del campionato portoghese e dell'Europa League, nonostante lo 0-2 incassato al Wanda Metropolitano per mano dell'Atletico Madrid non lasci molto spazio alle ipotesi di ribaltone. Proprio, che ha pubblicamente esternato la sua delusione nei confronti dell'allenatore Jorge Jesus e dei calciatori e che ha dato il via a un'escalation dalle conseguenze inaspettate., che ieri avrebbero disertato la seduta di allenamento (versione smentita dal club) per avere un confronto con Bruno De Carvalho e replicato con un messaggio in cui manifestavano il proprio risentimento.- Da qui la decisione choc di sospendere sino a data da destinarsi tutti i firmatari della lettera, 19, alcuni dei quali elementi di spicco della squadra., tutti fuori rosa e dunque. Un caso incredibile, che ha scatenato la reazione solidale del Sindacato Calciatori Portoghese nei confronti dei calciatori puniti e del presidente del consiglio d'amministrazione del club lusitano, Marta Soares, che vuole conoscere le ragioni profonde della decisione senza precedenti di Bruno De Carvalho e agire di conseguenza.- "", è stata una delle frasi più dure utilizzate dal presidente per giustificare il provvedimento, che rischia però di, visto che molti dei giocatori coinvolti sono talenti in rampa di lancio o uomini mercato ambiti dai principali club europei., portiere del Portogallo campione d'Europa, per esempiocome uno dei potenziali sostituti di Reina, per non parlare dima ambiti anche in Premier League. C'è poi quel Rafael Leão, attaccante classe '99 che sta provando a ripercorrere le orme di un illustre predecessore come Cristiano Ronaldo e che ha suscitato le attenzioni della Juventus . Nell'eventualità di un perdurare di questa situazione di muro contro muro, attenzione anche alla situazione degli "italiani", dal difensore ex Fiorentina, che in Portogallo ha disputato una stagione di alto profilo, al fantasista ex Udinese e Samp. Acquistato per poco meno di 10 milioni di euro la scorsa estate, ha una clausola rescissoria mostruosa da 100 milioni ma che, in caso di perdurare della crisi col presidente, potrebbe avere un valore molto relativo.