Il tecnico dello Sporting Jorge Jesus parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting Lisbona. Ecco le sue parole: “Non giochiamo contro una squadra qualsiasi, giochiamo contro una delle cinque migliori squadre al mondo, tra queste cinque ne abbiamo due nel girone. Le difficoltà già sono enormi, se saranno più bravi vedremo. La Juve ha esperienza e grandi qualità. Daremo un’opportunità ai nostri giocatori che saranno importanti per noi anche nel futuro. Doumbia o no per noi cambia poco.”



CALCIO ITALIANO – “Il calcio italiano è sempre stato molto evoluto dal punto di vista tattico e tecnico. L’Italia ha sempre avuto grandi giocatori negli ultimi anni, negli ultimi due sono stati fatti investimenti, specialmente Milan, Roma e Lazio sono migliorati. Individualmente hanno grandi qualità e non è un caso che in Europa le italiane sono messe bene. La Serie A ha grande qualità, è uno dei campionati più difficili d’Europa.”



DYBALA E MESSI - “Al momento Messi ha 30 anni e Dybala 22, ma lui [Dybala] ha caratteristiche e potenziali simili. Non ha mai parlato con loro ma credo che Dybala guardi molte partite di Messi e impari molto da lui. Fra 3-4 anni magari sarà Dybala il migliore, anche Ronaldo avrà 37 anni, Dybala e Neymar potrebbero essere i calciatori che diventeranno i loro eredi. Acuna è bravo ma con loro non ha niente a ch vedere. E’ diverso non si può fare un paragone.”