Vincere per passare il turno centrare il primo obiettivo stagionale: gli Ottavi di Champions League. Per la Juve, a Lisbona, però, non sarà facile. Lo dicono anche le quote. Il successo esterno dei bianconeri, infatti, come riferisce Extragame, è quotato 2.00. La vittoria dei padroni di casa a 3.90, con la X a 3.40. Il GOAL è quotato a 1.88, mentre il NOGOAL è dato a 1.85, con l'over 2.5 a 2.08. Interessante tra i risultati esatti lo 0-2 a 8.75 e l'1-2 a 8.25.