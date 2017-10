Bruno Fernandes, centrocampista dello Sporting Lisbona, parla a Tuttosport in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. Queste le parole del portoghese: "Nessuna big mi ha voluto? Mah, le squadre fanno le scelte in base a ciò di cui hanno bisogno, in base a quello che chiede l’allenatore. Poi io ho avuto la possibilità di venire allo Sporting e l’ho subito colta: il club ha bisogno di ricominciare a vincere, io di iniziare a farlo per compiere il salto di qualità. C’è chi dice che le sconfitte insegnano molto; ma anche imparare a vincere non è male, no. Juve? Sì, c’erano state delle voci. Quando ero all’Udinese, forse. Ma non si è concretizzato nulla".