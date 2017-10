Dopo la vittoria ottenuta in casa del Milan, ottimo viatico per la rincorsa al primo posto in campionato, torna in campo questa sera la Juventus, che affronta alle 20.45 lo Sporting Lisbona allo Stadio Josè Alvalade di Lisbona, nella quarta giornata del Gruppo D di Champions League, probabilmente quella decisiva. Con una vittoria infatti i bianconeri di Allegri sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi della competizione (se nel contempo i greci dell'Olympiacos non battono il Barcellona al Pireo) e potrebbero pensare a giocarsi il primo posto contro il Barcellona, con un pareggio tutto sarebbe ancora in gioco (attualmente la distanza tra le due squadre è di tre punti, sei per la Juve e tre per i portoghesi), mentre con una sconfitta la Vecchia Signora rischierebbe di complicare seriamente il proprio cammino (a parità di punti valgono gli scontri diretti). Solito 4-2-3-1 per la Juventus, con Allegri che rispolvera De Sciglio sulla fascia destra, Rugani torna in panchina dopo la buona performance contro il Milan, in Champions la coppia di centrali è composta da Barzagli e Chiellini. Per il resto formazione confermata, Cuadrado, Dybala e Mandzukić alle spalle di Higuain.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Juventus e Sporting si sono incontrate per la prima volta nella gara di andata di due settimane fa: i bianconeri hanno vinto 2-1. La Juventus non ha mai perso contro una squadra portoghese in Champions League, con 4 successi e un pareggio. I bianconeri hanno vinto 6 dei 8 confronti giocati contro formazioni portoghesi in casa nelle Coppe Europee (5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte in questo parziale). L’unica sconfitta contro squadre portoghesi, risale alle semifinale di Coppa Campioni del 1967-68 contro il Benfica di Eusebio (2-0 all’andata per le Aquile, 1-0 ancora per il Benfica per il ritorno). La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 partite in Champions League: le altre sono due sconfitte e altrettanti pareggi. In Champions League, lo Sporting Lisbona ha perso le ultime 3 partite in casa. Nelle ultime 14 partite di Champions, i portoghesi non hanno mai pareggiato: 4 vittorie e 10 pareggi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Sporting (4-2-3-1): Rui Patricio; Ristovski, Coates, Pinto, Jonathan Silva; Bruno Cesar, Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes, Acuña; Dost.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.