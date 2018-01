Sonoi tre centrocampisti che entrano a far parte delladi FIFA 18 Ultimate Team, la formazione composta dai giocatori più votati da giornalisti, atleti e YouTuber con il supporto della community di videogiocatori del celebre simulatore calcistico firmato Electronic Arts.I votanti hanno potuto selezionare la propria formazione ideale scegliendo tra i 55 giocatori presenti nelle liste presentate da EA Sports, nominando un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti che hanno registrato le migliori performance nella stagione 2017.Forse il miglior calciatore croato di sempre,si è fatto un nome a Madrid come centrocampista infaticabile e versatile, in grado di adattarsi a qualunque tattica o avversario. Sia attaccando dietro alle punte che controllando il gioco dei blancos da posizione più arretrata, Modrić è un centrocampista meraviglioso.Membro importante della più grande fucina di talenti nella storia della nazionale belga,è anche uno dei centrocampisti più completi di questo sport: il fuoriclasse del Manchester City può difendere, creare occasioni e segnare gol fondamentali. Praticamente può fare qualsiasi cosa.Esempio perfetto di centrocampista centrale della vecchia guardia,è uno dei più duttili centrocampisti in circolazione. Che si tratti di intercettare attacchi pericolosi, di eseguire delicati contrasti al limite dell'area, o di infilare passaggi millimetrici in mezzo alla difesa, Kanté è il tipo di giocatore che chiunque vorrebbe nella propria squadra.I tre centrocampisti sarannoa partireNei prossimi giorni verranno svelati i quattro difensori e il portiere eletti dai votanti per completare la Squadra dell'Anno FIFA 18 Ultimate Team.