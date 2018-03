E' arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sugli squalificati di Serie A in vista della prossima giornata. Nel weekend sono stati espulsi e quindi fermati per un turno Federico Mattiello della Spal e Giancarlo Gonzalez del Bologna. Salteranno Juventus-Udinese Alex Sandro e Stephan Lichtsteiner, diffidati e ammonito contro la Lazio, per lo stesso motivo non giocheranno contro il Torino Edin Dzeko e Federico Fazio, che si sono presi il giallo contro il Napoli. Di seguito il comunicato:



Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Juventus, Lazio, Napoli e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,



delibera



di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



* * * * * * * * *



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



MATTIELLO Federico (Spal 2013): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DZEKO Edin (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FAZIO Federico Julian (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



SESTA SANZIONE



DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)

LULIC Senad (Lazio)

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



MERTENS Dries (Napoli)

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)



TERZA SANZIONE



DONSAH Godfred (Bologna)



SECONDA SANZIONE



DZEMAILI Blerim (Bologna)

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)



PRIMA SANZIONE

ANTENUCCI Mirco (Spal 2013)

LAZZARI Manuel (Spal 2013)