Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Di Francesco junior mi piace, ha grinta e tecnica. L’anno scorso lo avrei voluto al Sassuolo, ma il papà mi ha fatto capire che non era il caso, non voleva un conflitto d’interessi. Tra Allegri e Di Francesco riprenderei entrambi, ma penso anche a Sarri e Ancelotti. Sono ambizioso. Berardi deve ritrovare la tranquillità, l’anno scorso è stato frenato da un brutto infortunio".



"Il mio Milan? Ancora tutto da capire. Di questi cinesi sappiamo poco. Al Mapei Stadium arriva l’Inter, mi piace sempre l’idea di batterla. In ufficio ho ancora la targa con scritto 'Inter-Sassuolo 0-1, 10 gennaio 2016', una data da ricordare".