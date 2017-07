Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Quello scorso è stato un anno sfigato, ma io non mi fermo all'Europa League. Prima o poi voglio andare in Champions. Per uno che ha vinto 654 corse nel ciclismo non esiste partecipare, io voglio vincere".



MERCATO - "L'unica cessione che mi ha fatto felice è quella di Pellegrini alla Roma. E non tanto perché abbiamo fatto una bella plusvalenza, ma perché questo giocatore diventerà uno dei centrocampisti più forti in circolazione ed è giusto che sia tornato in giallorosso".



ALLEGRI - "L'ho incontrato a New York poco tempo fa e mi ha ringraziato. Sapete per cosa? Per aver contribuito al suo esonero al Milan con il k.o. 4-3 contro di noi. Quella sconfitta gli ha cambiato la carriera, perché pochi mesi dopo Max è finito alla Juve e il resto è storia…".