"Sono soddisfatto. Abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città perché è importantissimo per la città oltre che per la Roma. E' giusto che venga condiviso con l'amministrazione". Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, al termine della riunione che si è svolta questo pomeriggio in Campidoglio per parlare della questione stadio con i vertici del comune sembra particolarmente soddisfatto. "Abbiamo cercato di intercettare le esigenze e le visioni della nuova giunta e crediamo di averlo fatto con successo. Contiamo di lavorare ancora con la città nel rispetto dei tempi e dei requisiti".