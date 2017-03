Luigi Di Maio è tornato a parlare del progetto per il nuovo stadio della Roma. Queste le sue dichiarazioni riportate da agenparl:



"Mi pare che la decisione del sindaco Raggi sullo stadio abbia unito tutto il M5S”.



Anche la base?

“Si anche la base anche se non so che intendete per base, ma io noto che sono tutti molto contenti. Ora, chiuso il capitolo stadio, torniamo ad occuparci anche delle vicende legate ai problemi di povertà e di disoccupazione di posti di lavoro a rischio in questo Paese. La questione dello stadio è una cosa sicuramente importante per la Roma e abbiamo dato la parola, ma detto questo mettiamoci a lavorare su tutto il resto”.



Pensate di incontrare altri ostacoli sullo stadio?

“Io spero di no, ci sono tante procedure in corso, tra cui quella della Soprintendenza. Noi avevamo detto che la Roma doveva avere uno stadio e abbiamo mantenuto la parola, l’importante è che non si sviliscano i nostri valori, per questo abbiamo ridotto della metà le cubature di cemento”.