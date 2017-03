Si riunirà domani alle 10 del mattino la conferenza dei servizi aperta dalla Regione Lazio sul progetto Stadio della Roma a Tor di Valle. Durante l'incontro verrà valutata la richiesta motivata avanzata dai proponenti del progetto di una sospensione dei lavori di almeno 30 giorni «al fine di superare le criticità e definire il procedimento con esito positivo».



Tra gli scogli da superare c'è il procedimento di vincolo avviato dalla sovrintendenza archeologica competente sull'ippodromo di Tor di Valle. Se, come è probabile, la conferenza dei servizi accoglierà l'istanza fatta da Eurnova srl - scrive l'ansa -, la prossima riunione si dovrebbe tenere nel mese di aprile.



Intanto, in Campidoglio si continua a lavorare all'atto che dovrà validare l'accordo raggiunto la scorsa settimana con i proponenti dello stadio. Una delle ipotesi in campo è approvare in consiglio comunale una delibera che modifica la precedente sull'utilità pubblica votata nella scorsa consiliatura.