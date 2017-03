Nuova tappa in comune per il progetto del nuovo stadio della Roma. L'architetto all'urbanistica, Luca Montuori, ha preso la parola in assemblea capitolina: "I proponenti intendono rispondere alle nostre esigenze. È un percorso che ci porterà a fornire gli atti alla Conferenza Servizi in corso. Per fare questo vogliamo considerare una serie di fattori che porterà a un interesse pubblico ampliato. Oggi chi va allo stadio Olimpico parcheggia a 2 km, mentre la stazione Magliana dista 800 metri dallo Stadio; ci saranno 16 treni/ora. La sostanziale diminuzione delle cubature del Business Park, permetterà una revisione delle opere stradali. Per noi l’Ostiense andrà messa in sicurezza non solo dallo Stadio al GRA. I rischi idrogeologici sono stati rivisti, così come quelli ambientali. Il nuovo progetto dovrà tenere conto di questo. Il fosso di Vallerano rende l’area inedificabile al momento".