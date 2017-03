Sì è appena concluso il tavolo tecnico tra rappresentanti del Campidoglio e dei proponenti sullo stadio della Roma all'assessorato all'Urbanistica. "L'incontro è andato molto bene, abbiamo ricevuto delle schede tecniche e altri elaborati che ci permettono di verificare la sussistenza dell'interesse pubblico del progetto e di lavorare alla definizione di un approfondimento necessario, perché ovviamente i progetti sono cose serie e non si fanno né in una notte, né in due giorni. Ci vuole tutto il tempo per valutare, vedere e approfondire ma direi che siamo nella direzione giusta", ha detto l'assessore all'Urbanistica Montuori. "Se riusciremo a stare dentro i tempi della conferenza dei servizi? Certo, dobbiamo", ha affermato. A chi gli chiede se c'è tutto il materiale Montuori ha risposto: "Abbiamo abbiamo chiesto delle piccole integrazioni, però si procede su binari paralleli".