Nome nuovo per il mercato del Milan a centrocampo. Secondo Diario Olé, i dirigenti rossoneri hanno effettuato un sondaggio con l'agente di Fernando Gago. Il regista argentino, 30 anni, ha il passaporto comunitario ed è in scadenza di contratto a giugno col Boca Juniors. In passato Gago si è sfiorato con il tecnico del Milan, Montella, che nell'estate del 2011 lasciò la panchina giallorossa per andare ad allenare il Catania un paio di mesi prima dell'arrivo di Gago alla Roma in prestito dal Real Madrid. La pista che porta all'argentino rappresenta un'alternativa meno costosa rispetto al croato Badelj della Fiorentina, che lo valuta sui 12 milioni di euro.