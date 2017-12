Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex di Inter e Lazio, Dejan Stankovic, non ha avuto alcun dubbio nell'indicare quale delle sue due ex formazioni vorrebbe vedere l'anno prossimo in Champions.



“Se dovessi scegliere tra Inter e Lazio, preferisco i nerazzurri in Champions. Lo meritano per tutto ciò che rappresenta il club. La Champions deve tornare nella Milano nerazzurra”.