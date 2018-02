Harlem Gnohere, attaccante della Steaua Bucarest, in gol contro la Lazio nei sedicesimi di finale di Europa League, parla a Telekom Sport: "Il mio gol contro la Lazio forse non è stato il più bello, ma sicuramente uno dei più importanti della mia carriera. È sempre un piacere segnare contro una grande squadra. In ogni caso, la vittoria è dovuta al collettivo, perché se i nostri difensori non avessero tenuto, il risultato sarebbe sicuramente non sarebbe stato lo stesso. Cos'ha detto Dica per motivarmi? In partite come questa, non c'è molto da dire. Dobbiamo superare noi stessi perché è bello giocare contro la Lazio. Non c'è bisogno di un grande discorso per motivarci. Nell'andata, la Lazio ha chiaramente dominato. Ma come ho detto, la nostra forza è il collettivo. Se affrontiamo la partita come abbiamo fatto a casa, possiamo ottenere qualcosa di grande. Un club rumeno che elimina un club italiano, sarebbe incredibile. Se dovessimo passare, sogno di incontrare il Marsiglia, sono stato un sostenitore parigino per molto tempo, ma anche perché mio padre tifa per l'OM".