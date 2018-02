Roberto Stellone, ex tecnico di Bari e Frosinone, parla a la Gazzetta dello Sport della sfida tra pugliesi e ciociari: "L'esperienza al Bari? È passato un anno e mezzo. Preferisco non parlarne. Mi hanno cercato sei squadre e in qualche caso per una serie di motivi ho deciso di continuare ad aggiornarmi. Bari-Frosinone è senza pronostico perché si affronteranno due tra i migliori organici della B. Penso che il Bari abbia i mezzi per rialzarsi dopo le recenti sconfitte e in più la spinta unica del San Nicola".



SUL FROSINONE - "Con Palermo ed Empoli credo sia la più forte del torneo. Ma rispetto alle altre ha qualcosa in più: un base di giocatori identica da anni. Penso ai fratelli Ciofani, Dionisi, Soddimo, Russo, Crivello, Sammarco, Gori e Paganini. E poi un tecnico preparato come Longo, la qualità di Ciano".



SUL BARI - "Una fase di assestamento. La rosa offre a Fabio Grosso un’ampia opportunità di scelta ed è normale che stia cercando l’assetto giusto coi nuovi arrivati. La sfida col Frosinone capolista e imbattuto da 15 gare giunge al momento giusto per saggiare il carattere del gruppo, cui però almeno i playoff non dovrebbero davvero sfuggire. Soprattutto se Galano dovesse tornare al top"