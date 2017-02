Dopo 19 anni un rappresentante della proprietà dell'Inter tornerà a Torino per assistere alla sfida che vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus allo Juventus Stadium. Sarà infatti presente sugli spalti dello stadio Torinese il figlio del patron Zhang Jingdon, Steven Zhang che ha scelto di stare accanto alla squadra in ogni trasferta, come già successo, ad esempio, anche a Palermo.



CAPO TIFOSERIA - Steven Zhang non si è però fermato alla sola presenza, dato che si sta calando sempre di più in un ruolo che lo vede sempre più vicino non solo alla squadra, ma anche ai tifosi dell'Inter. Utilizzando il suo profilo Instagram, infatti, ha voluto postare una foto in cui sfrutta uno striscione e un claim della Curva Nord per annunciare il suo viaggio a Torino.