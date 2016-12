Bojan Krkić, dopo un avvio di stagione difficile, in cui ha collezionato solo 8 presenze in Premier League, ha avuto un colloquio con il manager dello Stoke City, Mark Hughes. Lo spagnolo ed il suo entourage hanno esternato grande frustrazione per via dello scarso utilizzo fino a questo punto, ma il tecnico ha voluto rassicurare tutti garantendo che Bojan avrà un ruolo importante nel corso della stagione. Spente sul nascere, quindi, tutte le voci di mercato che si erano fatte largo nelle ultime settimane; diverse squadre, infatti, con il Valencia in testa, avevano provato a fare un sondaggio per il giocatore che, però, dopo questo colloquio ha chiuso le porte ad ogni sua possibile partenza.