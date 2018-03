E' avvolto nel mistero il futuro dell'attaccante classe '93 dello Stoke City Jesé. Il giocatore spagnolo, arrivato la scorsa estate in prestito dal Paris Saint Germain, ha disputato soltanto 12 partite in Premier League e non è più un titolare. Lo scorso gennaio, l'ex Real Madrid è stato vicino al ritorno al Las Palmas, che potrebbe tornare alla carica in estate.