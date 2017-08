Mark Hughes, allenatore dello Stoke City, ha parlato della vittoria ottenuta dai suoi contro l'Arsenal: ''Siamo stati criticati per non aver speso soldi durante questo omercato, ma io penso che non sia corretto visto che la proprietà ha fatto un investimento enorme. Jesé? Penso che sia un gran bel giocatore, non ci sono dubbi su questo. Si è allenato soltanto due giorni con noi''.