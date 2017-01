Doccia fredda per i tifosi del Napoli, la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara col Milan, in programma alle 20 e 45 di sabato 21 gennaio, è stata sospesa. Il match viene considerato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ad alto rischio. L'Osservatorio spiega: "la decisione è stata presa In ragione del comportamento violento tenuto da una frangia di tifosi partenopei in occasione della gara Napoli-Spezia".



IL BILANCIO - Il bilancio finale degli scontri di quella gara è stato di sei poliziotti feriti. Gli agenti erano intervenuti nel tentativo di evitare che un gruppo di ultrà del Napoli, gemellati con il Genoa, riuscisse ad arrivare in contatto con i tifosi dello Spezia all'altezza di via Terracina. In attesa di ulteriori decisioni dell'Osservatorio, non sarà possibile per i tifosi azzurri l'acquisto dei tagliandi per la gara di San Siro.