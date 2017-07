Il tempo delle cessioni è finito per la Juventus: i bianconeri non hanno intenzione di perdere altri pezzi da novanta, e intendono rinforzare la rosa da questo momento in poi; i bianconeri, stando a quanto riportato dalla stampa inglese e da quella spagnola, hanno rifiutato 60 milioni di sterline dal Chelsea per Alex Sandro e 95 milioni di euro per Dybala dal Barcellona.