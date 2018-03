L'ex difensore bianconero Massimo Storgato, intervenuto in mattinata ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dell'attuale stato di grazia della difesa della Juventus, l'unica in Europa a non aver subito gol nelle gare di campionato del 2018: "Allegri ha trovato la quadra - le sue parole - riesce a gestire tutti i difensori trovando un equilibrio di squadra. La costante è Chiellini, che la fa da padrone come personalità e autorità. Senza di lui non si può stare, gli altri possono ruotare sia tra i centrali sia tra i terzini. L'unica incognita è Howedes, non per il valore ma per gli infortuni".