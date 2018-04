La storia di un club come la Sampdoria è fatto anche di tanti piccoli racconti, personaggi magari poco noti al di fuori dell'ambiente blucerchiato, ma fondamentali per creare l'identità e la coesione di una squadra di calcio. È il caso ad esempio dei magazzinieri. Probabilmente in pochi lontano dal Mugnaini conoscono il nome di Massimo Rossi, che però all'interno della società di corte Lambruschini è praticamente un'istituzione vivente. Rossi, dopo tanti anni di onorato servizio, è arrivato all'ultimo derby da dipendente della Sampdoria. A fine stagione molto probabilmente andrà in pensione, dopo oltre 30 anni al servizio dei colori blucerchiati.



Era il 1986 quando il magazziniere Massimo iniziò a lavorare con la Samp. In nel corso di oltre tre decadi Rossi ha vissuto l'epopea di Mantovani, ha conosciuto cinque presidenti, centinaia di giocatori e decine di allenatori. Gli aneddoti non mancano, come quello che ha raccontato a Il Secolo XIX: "L'anno dello scudetto avevamo partecipato a un torneo estivo a Saint Vincent e i giocatori avevano conosciuto un mago. Da lì ogni volta che si giocava una partita, derby compreso, Dossena mi dava un gettone del telefono e dovevo andare a telefonargli dalla cabina. Il mio compito era dire: 'La partita è iniziata' e poi buttare giù. Siamo andati avanti per un bel po' con questa storiella...".