La Gazzetta dello Sport svela il piano del Napoli per arrivare a Simone Verdi del Bologna. Il club di De Laurentiis vuole utilizzare Roberto Inglese come pedina di scambio da girare al Bologna, ma il Chievo temporeggia e vuol rimandare tutto a luglio. La Rosea riporta non solo di una possibile pista per Verdi, ma anche di Politano del Sassuolo (20 milioni la richiesta). Ma resta il primo, l’attaccante rossoblu, il vero obiettivo di Cristiano Giuntoli.