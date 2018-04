Paolo Stringara , allenatore ed ex giocatore (tra le altre) di Inter e Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l'esito della giornata di Serie A che ha visto la Juventus allungare di nuovo a più quattro sul Napoli. " Allegri sta dimostrando di avere qualità di gestione superiori al normale - le sue parole - lo vedrei bene alla guida della Nazionale. Non che la Juventus giochi benissimo, fa divertire solo i tifosi della Juve che vedono vincere la propria squadra. Io mi diverto di più a veder giocare il Napoli , ma questa è una storia vecchia. La differenza sta nella profondità dell'organico. Sarri , anche forse per sua scelta, ha un numero ridotto di titolari".