Perché Strinic non gioca più nella Sampdoria? Da quando ha detto sì al Milan, il terzino croato è sparito dai radar. E Marco Giampaolo risponde così in merito alle voci che danno questa scelta come legata all'aver già trovato un accordo per giugno coi rossoneri: "No, aveva un problema fisico e ho dovuto toglierlo di squadra. Da allora ha perso sicurezze e serenità, anche per via del mercato. Se riconquista attivazione mentale e condizione fisica lo terrò in considerazione. Per adesso è una scelta tecnica, ora gioca Murru".