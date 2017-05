Il match col Genoa per blindare il secondo posto in campionato e poi sarà addio tra la Roma e Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è in pole position per la panchina dell'Inter nella prossima stagione dopo l'incontro dei giorni scorsi, nella Capitale, tra Ausilio, Sabatini e Steven Zhang, ma non tutti i sostenitori giallorossi sono contenti dello scenario a cui si sta andando incontro. Nella serata di ieri, è apparso infatti uno striscione per le vie di Roma che inneggiava a Spalletti e indirettamente criticava chi negli ultimi tempi ha ripetutamente criticato il suo operato: "4 scemi con un microfono non sono la tifoseria romana. Luciano resta, Roma è con te!".