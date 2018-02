Cercato dalla Juventus la scorsa estate, ma con un'offerta che la Roma ha ritenuto non all'altezza, Kevin Strootma giura amore al club giallorosso. Fresco di rinnovo, il centrocampista olandese, arrivato dal PSV Eindhoven nell'estate del 2013, parla a Sky Sport: "Ho rinnovato ed ho intenzione di restare a lungo qui. La Roma mi ha saputo aspettare dopo tanti infortuni e voglio giocare la Champions l'anno scorso, spero che saremo in grado di finire tra le prime quattro in classifica, anche se è un peccato non essere rimasti in scia di Napoli e Juventus".