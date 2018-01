Kevin Strootman non sembra più lui. Una stagione fin qui decisamente deludente per il centrocampista della Roma, chiamato spesso a incidere e mai determinante come in passato ha dimostrato di saper essere: insomma, la sensazione che non sia più irrinunciabile aumenta così come le possibilità per il sorpasso di Pellegrini per il posto da titolare. Ecco perché le sirene del mercato restano attive, tra voci di una richiesta di cessione e le opportunità che portano anche in Italia.



LA VERITA' SULLA JUVE - In estate, la Juventus ha trattato Strootman per settimane senza arrivare al via libera definitivo. Un'idea di Max Allegri che stima molto l'olandese e lo considera come buon nome anche per il prossimo mercato estivo, nonostante questa stagione si sia rivelata deludente per lui. Il problema è l'abbondanza per la Juve in quel reparto, visto che arriverà Emre Can e potrà esserci anche un acquisto di livello top se cessioni e altre scelte lo consentiranno. Ecco perché Strootman non è più una priorità, nonostante resista l'idea di Allegri. La Juventus intanto sorride per aver evitato uno scambio che in estate aveva una sua logica, oggi molto meno: Cuadrado per Strootman, no secco della società e di Allegri nonostante la stima per Kevin. Alla fine, è andata meglio così. Ma chissà che l'olandese non torni di moda, se dovesse davvero chiedere di lasciare la Roma...