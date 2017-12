Se pronunciate il nome di Kevin Strootman ai dirigenti della Juventus, spunteranno i segni di un agosto faticoso. Perché i bianconeri hanno provato davvero a replicare l'operazione Pjanic con il centrocampista olandese anche lui della Roma, autentico pallino della Juve che ha dato a lungo la caccia a una mezz'ala prima e dopo aver definito l'acquisto di Blaise Matuidi. Senza clausola rescissoria però, ecco perché Pallotta ha sempre fatto resistenza e anche il giocatore non ha dato il via libera definitiva.



INTOCCABILE - Ebbene sì, la Juve ha fatto i suoi tentativi e non ha ancora dimenticato Strootman vista la stima di Marotta e in particolare di Allegri per il centrocampista che non sta vivendo mesi facilissimi. Qualcuno giura che la storia non sia finita, con i bianconeri pronti a inserire ancora il nome di Kevin nella lista per il centrocampo che è già folta, da Emre Can a Fabinho passando per Milinkovic-Savic o Cristante, naturalmente tutte ipotesi diverse e legate all'estate, non certo a gennaio. Domani sarà avversario allo Stadium, Allegri avrebbe voluto averlo con sé; anche se ha bloccato proprio lui qualsiasi discorso in uscita per Juan Cuadrado. La contropartita ideale per arrivare a Strootman poteva essere proprio il colombiano, nulla da fare perché Max lo ha voluto fortemente ancora con sé. Palla a Strootman, su cui la Roma è convinta: non si è mosso, non si muoverà. Con buona pace della Juve.