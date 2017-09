Il centrocampista della Roma Kevin Strootman è intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Di Francesco alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Cosa vuol dire giocare la Champions? E' importante, abbiamo lottato per arrivare al secondo posto l'anno scorso dopo una sconfitta molto pensate come quella contro il Porto, che ci ha condizionato anche in campionato. Ora possiamo confrontarci con grandi avversari e per un giocatore è molto importante".



CENTROCAMPO FORTE - "Non lo so, tutti lo dicono ma dobbiamo farlo vedere in campo in tutte le partite. De Rossi ha giocato tante partite a livello internazionale, ha tanta esperienza, io di meno. Dobbiamo far vedere a tutti che in campo va sempre la squadra migliore possibile, anche io devo farlo vedere ed essere più continuo. Non dimentichiamoci di Gerson, che è molto bravo".



FORTE COME PRIMA DELL'INFORTUNIO O SERVE TEMPO? - "E' una domanda difficile, spero che tu possa rispondere domani dopo la partita. E' una cosa difficile, non è possibile paragonare perché sono stato fuori due anni e forse ho cambiato qualcosa nel mio gioco. Sicuramente devo fare meglio per essere pronto per l'allenamento e la partita, ma mi sento bene fisicamente e l'anno scorso ho giocato 50 partite quindi sto bene. L'unica cosa che mi crea problemi ancora è il commettere errori quando sono stanco, in questo forse l'infortunio mi ha condizionato".



LASCIARE LA ROMA - "Se ci ho mai pensato in estate (era corteggiato dalla Juventus, ndr)? No, due mesi fa ho rinnovato il mio contratto e non ci ho neanche pensato".