Stefano Sturaro, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla tv ufficiale del club bianconero: "Mi sento come se fossi quasi un "vecchio" dello spogliatoio e allo stesso tempo mi sento bene. Avevamo bisogno di questa piccola pausa, abbiamo giocato molto e abbiamo giocato molto di più delle altre squadre. Non siamo macchine, quindi è normale che ci possa essere qualche calo nelle nostre performance. Abbiamo un mese molto intenso ad aprile, dopo il Milan c'è il Real Madrid e dobbiamo prepararci bene per queste imminenti sfide, con tanta energia".



ALLEGRI - "Devo congratularmi con il nostro allenatore per aver vinto la Panchina d'Oro, dice che è dovuto al nostro duro lavoro, ma non dobbiamo dimenticare che sono lui e il suo staff che ci preparano ogni giorno".



NAPOLI - "Mi evoca molti ricordi, come il mio gol... Al momento la classifica dice che siamo le due squadre in lotta per lo scudetto, ma non sappiamo cosa ci aspetta in futuro. Un futuro che parte dalla gara contro il Milan e abbiamo molti scontri diretti, molte partite complicate. Dobbiamo sempre prepararci bene e fare del nostro meglio, quindi voltare pagina e pensare alla prossima sfida".



REAL MADRID - "Ci sono bei ricordi che mi legano al Real. Due mesi dopo il mio debutto, ho giocato dal primo minuto una semifinale di Champions League e questo conferma come Allegri sia bravo nell'integrare tutti, anche quelli che sono appena arrivati".



FUTURO - "Per quanto riguarda me, non penso ai gol in partita, visto che il mio ruolo è diverso, anche se certamente i gol e gli assist sono grandi gioie personali. Cerco sempre di essere pronto e disponibile per il Mister e per la squadra, finché vorranno sarò felice di restare qui. Un aggettivo che mi rappresenta? Grinta, ma anche impegno. Il mio lavoro è silenzioso e costante e questo è quello che cerco di dare alla Juve".