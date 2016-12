Da VivoPerLei

Salvate il soldato Sturaro!

Non dai nazisti, ma da alcuni tifosi Juventini, prodighi di complimenti a dir poco lusinghieri, come "DiocenescampiSturaro". Certo, Stefano non è Paul Pogba, ma non si può paragone uno stallone ad un cavallo da tiro, sarebbe ingiusto, perché hanno caratteristiche diverse ...Sturaro rappresenta un po' ciò che in questo momento differenzia le altre squadre dalla Juventus. Arrivato alla Juve, il giovane centrocampista ex Genoa ha debuttato seguendo il solito percorso di crescita garantito da Allegri. Apparizioni misurate, tanto lavoro in silenzio, premi importanti come la finale Champions al primo anno e la semifinale contro il Bayern (con gol) al secondo. Una crescita che ha portato Sturaro anche in azzurro. Poi la flessione di questo inizio campionato. Le prestazioni opache, gli errori e subito le critiche. La società lo ha protetto, Allegri non lo ha messo in disparte, anzi. E contro Torino e Roma il mediano è tornato in evidenza: due prestazioni gagliarde, fisiche, convincenti. Ha dato al centrocampo bianconero ciò che più mancava, ovvero la fisicità (sì, quella venuta meno con l'addio di Pogba). In un'altra squadra Sturaro sarebbe stato messo nel dimenticatoio, forse. La crisi sarebbe peggiorata. In questa Juve invece anche uno come Sturaro (oopre, vedi Rugani) fa la differenza.