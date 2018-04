Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro , è stato intervistato dalla testata laziale Cittaceleste.it in merito a un possibile interessamento della Lazio per il centrocampista nel prossimo calciomercato estivo.



" Negli ultimi tempi ho ricevuto offerte da almeno 15 squadre italiane , è un giocatore che piace molto. Di un interessamento della Lazio però bisogna chiedere alla Juventus, che fino a questo momento non ha mai aperto ad una cessione del giocatore . I bianconeri, così come la Lazio, stanno lottando per obiettivi importanti e il mercato è al momento in stand by. Ad oggi però posso dire di non aver ancora parlato con Tare, ogni discorso è rimandato a fine stagione.



IN BIANCONERO - "Alla Juve fino a questo momento è stata sicuramente una stagione in chiaro - ha proseguito - perchè gli obiettivi del club sono importanti e Sturaro si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Stare dietro nelle gerarchie a gente come Pjanic , Matuidi o Khedira , che ha vinto i Mondiali, a 25 anni bisogna saperlo accettare e sfruttare le occasioni che concede il mister. E’ una stagione bellissima, uno dei campionati più combattuti di sempre, e la Juventus ha ancora tanti obiettivi da inseguire , Stefano sarà sicuramente utile alla causa bianconera".