Le trattative sono rimaste sotto traccia per una decina di giorni, ma oggi sono venute allo scoperto. Il Liverpool ha proposto all’Inter Daniel Sturridge in prestito. Una notizia che ha acceso l’interesse degli scommettitori tanto che, riferisce la sigla britannica Paddy Power, nelle ultime ore sono state puntate migliaia di euro sul suo trasferimento in nerazzurro durante questa parentesi di mercato. La quota sull’attaccante inglese a Milano, di conseguenza, è stata drasticamente tagliata, da 11,00 a 1,07. Un affare praticamente fatto secondo i bookmaker. Difficile che Sturridge - poco utilizzato quest’anno, con appena nove presenze in Premier e quindi in cerca di spazio - possa rimanere a Liverpool o finire altrove: la conferma ai Reds è data a 4,30, si sale a 25,00 per il West Ham e a 34,00 per Southampton o Newcastle.