Eder vorrebbe cambiare aria e l'Inter, che potrebbe accontentarlo per monetizzare dalla sua cessione, cerca una punta esperta ed affidabile.Potrebbe dunque essere l'inglese il nuovo vice Icardi, che però si sta riprendendo da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco dal 10 dicembre ad oggi, per un totale di 8 gare saltate. In stagione fanno 9 se consideriamo anche che la punta non è stato convocato per l'esordio in Premier causa un infortunio alla coscia.D'altronde gli infortuni - da quattro anni a questa parte - sono sempre stati il punto debole di Sturridge, che in, uno meno di Icardi nella sola stagione attuale, giunta alla seconda gara del girone di ritorno.Freddi numeri, statistiche che non devono ingannare circa la qualità del calciatore, che rimane indiscutibile.. Sturridge è uno che sa buttarla dentro, un centravanti di forza e presenza in area di rigore.