Difficilmente sarà Daniel Sturridge il rinforzo per Luciano Spalletti in attacco. Sì, perché il casting dell'Inter continua a caccia dell'occasione migliore ma l'inglese del Liverpool non convince a pieno nonostante si sia offerto con convinzione negli ultimi giorni: Sturridge non trova più spazio ad Anfield, il feeling con Klopp è ai minimi storici (per usare un eufemismo...) e ha chiesto di andare via. Ma i motivi dietro alla freddezza di Sabatini e Ausilio su Sturridge sono diversi.



PERCHE' NO - Daniel non è più giovanissimo (classe '89) e negli ultimi anni ha visto moltiplicarsi i suoi problemi fisici, un fattore che già riguarda Rafinha - possibile rinforzo nerazzurro, valutazioni in corso - e che quindi non porterà l'Inter ad esporsi ulteriormente. I veri ostacoli però sono di natura innanzitutto tattica, perché Sturridge è sempre stato abituato a giocare da attaccante più che da esterno negli ultimi anni; poi di natura economica, visto che il Liverpool non apre a un diritto di riscatto ma solo a un obbligo a meno che il prestito non sia decisamente oneroso. Insomma, incastro complicato per un attaccante che vorrebbe l'Inter ma ad oggi non è in cima alla lista. Solo se da qui a fine gennaio non venisse fuori l'opportunità giusta, Sturridge potrebbe sperare.