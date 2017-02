Luisito Suarez, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della partita che il Napoli giocherà in Champions League contro il Real Madrid: ''Il Napoli non è una squadra speculativa, giocherà a viso aperto anche contro una grande squadra. Sicuramente il Bernabeu è uno stadio che incute qualche timore, di fronte ad una squadra di prestigio ma i professionisti sono ormai abituati a queste gare. In teoria questi stadi dovrebbero esaltare i giocatori di qualità. Il Napoli può fare risultato, il Madrid quest’anno ha sofferto molto in casa nella fase difensiva''.