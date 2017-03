Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è intervenuto a Onda Cero torna a parlare del morso a Chiellini al Mondiale 2014 nella sfida dell'Italia contro l'Uruguay: "Ho sofferto. Uno ha il suo gioco, ha il suo carattere ed è ciò che mi ha fatto arrivare dove sono. Potevano punirmi, ma addirittura proibirmi di assistere a un evento sportivo è stato ciò che di più ingiusto mi è toccato subire. Sono stato male per come mi hanno trattato. Ho sbagliato, ma sono un essere umano. Detto questo non ho problema a dire che non andrò mai più a una serata FIFA".