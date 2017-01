Lasciare il Borussia Dortmund per il Liverpool, un'ipotesi che stuzzica Neven Subotic. Il difensore centrale, intervistato dal Daily Star, ha aperto al trasferimento con parole al miele per il suo ex allenatore Jurgen Klopp, ora tecnico dei Reds: "E' stato il mio mentore per nove anni, mi ha supportato, incoraggiato e dato fiducia. Con lui a Dortmund ho avuto i miei momenti migliori: è una persona importante per la mia vita, gli devo molto e gli sarò sempre grato".